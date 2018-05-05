Дональд Трамп не планирует отменять закон об оружии

05.05.2018 17:44 В ходе выступления на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США президент Соединенных Штатов Америки положительно оценил закон об оружии. Несмотря на протест части общества и демократов, Дональд Трамп не планирует отменять этот закон.



«Вторая поправка находится под давлением, однако это давление – безрезультатное. Мы никогда не отменим этот закон», — заявил Трамп.



После массовой стрельбы в Парклендской школе 14 февраля, жертвами которой стали 17 человек, в городах США начались акции протеста.



Активисты и родители погибших учеников требуют ужесточения закона об оружии. Их поддерживает большая часть Демократической партии.



В конституции США от 1787 года всего внесли 23 поправки. Вторая поправка является самым спорным вопросом в истории современной Америки.



15 декабря 1791 года в конституции появилась запись, что у граждан есть право приобретать и хранить огнестрельное оружие в целях самообороны.



Ежегодная конференция Национальной стрелковой ассоциации США прошла в Далласе.















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