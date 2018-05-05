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Дональд Трамп не планирует отменять закон об оружии
05.05.2018 17:44
В ходе выступления на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США президент Соединенных Штатов Америки положительно оценил закон об оружии. Несмотря на протест части общества и демократов, Дональд Трамп не планирует отменять этот закон.
«Вторая поправка находится под давлением, однако это давление – безрезультатное. Мы никогда не отменим этот закон», — заявил Трамп.
После массовой стрельбы в Парклендской школе 14 февраля, жертвами которой стали 17 человек, в городах США начались акции протеста.
Активисты и родители погибших учеников требуют ужесточения закона об оружии. Их поддерживает большая часть Демократической партии.
В конституции США от 1787 года всего внесли 23 поправки. Вторая поправка является самым спорным вопросом в истории современной Америки.
15 декабря 1791 года в конституции появилась запись, что у граждан есть право приобретать и хранить огнестрельное оружие в целях самообороны.
Ежегодная конференция Национальной стрелковой ассоциации США прошла в Далласе.
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