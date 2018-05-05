Для работы над стратегией национальной обороны будет создана межведомственная группа

05.05.2018 17:48 Состоялось первое заседания постоянной межведомственной комиссии по координации планирования государственной политики безопасности в министерстве обороны Грузии.



На встрече приняли решение создать межведомственную рабочую группу, которая будет работать над документом стратегии национальной обороны.



Постоянная межведомственная комиссия была создана при поддержке премьер-министра и по постановлению правительства 10 апреля этого года.



На заседании, которым руководил министр обороны Леван Изория, присутствовали вице-премьеры Дмитрий Кумсишвили, Михаил Джанелидзе, Георгий Гахария, а также руководящие должностные лица министерств и ведомств.















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