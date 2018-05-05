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Для работы над стратегией национальной обороны будет создана межведомственная группа


05.05.2018   17:48
Состоялось первое заседания постоянной межведомственной комиссии по координации планирования государственной политики безопасности в министерстве обороны Грузии.

На встрече приняли решение создать межведомственную рабочую группу, которая будет работать над документом стратегии национальной обороны.

Постоянная межведомственная комиссия была создана при поддержке премьер-министра и по постановлению правительства 10 апреля этого года.

На заседании, которым руководил министр обороны Леван Изория, присутствовали вице-премьеры Дмитрий Кумсишвили, Михаил Джанелидзе, Георгий Гахария, а также руководящие должностные лица министерств и ведомств.






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