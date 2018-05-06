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6 граждан задержаны за попытку незаконного пересечения границы Грузии


06.05.2018   13:24
По обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии правоохранителями задержаны 5 граждан Бангладеш и 1 грузинский гражданин.

Как сообщает МВД Грузии, указанные граждане задержаны на охраняемом участке пограничного сектора Чарала в результате мероприятий, проведенных совместно сотрудниками пограничной полиции МВД и Государственной службы безопасности (СГБ) Грузии.

По информации министерства, сотрудниками пограничной полиции также на охраняемом участке пограничного сектора Вале, в результате проведенных мероприятий, по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии, задержаны 3 гражданина Бангладеш и 1 гражданин Грузии.
Совершенное ими преступление предполагает лишение свободы на срок от 4 до 5 лет.

Следствием установлено, что обвиняемые, в обход контрольно-пропускного пункта, пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Турецкой Республики.

Расследование ведется по факту попытки незаконного пересечения государственной границы Грузии группой лиц , по «а» подпункту 2-й части статьи 19-344 УК Грузии.






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