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В МВД Грузии связали смерть двух человек с употреблением «клубного наркотика»
06.05.2018 17:44
Смерть двоих молодых мужчин в Тбилиси может быть вызвана употреблением «клубного наркотика». Об этом сегодня заявили в МВД Грузии.
39-летний Каха Кикнадзе и 38-летний Леван Каландадзе были обнаружены мертвыми утром 5 мая в своих квартирах. По информации СМИ, погибшие были друзьями и накануне вместе посещали один из столичных ночных клубов.
В результате первичного осмотра следов насилия на телах отмечено не было. По фактам были назначены соответствующие экспертизы.
«По предварительной информации следствия, смерть может быть связана с употреблением т.н. «клубного наркотика». Правоохранители продолжают работу по нескольким направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В обоих случаях следствие начато по статье 115 УК Грузии – «доведение до самоубийства».
Мефедрон или фентанил
Изначально в СМИ появилась версия, что оба мужчины могли скончаться из-за употребления синтетического наркотика мефедрона, недавно появившегося на черном рынке Грузии. Мефедрон или MDPV – одно из наиболее распространенных психоактивных веществ, чаще всего используемых наркоманами в качестве наркозаменителей.
Телеканал «Рустави 2» утверждает, что от «клубного наркотика» в Грузии погибли уже 10 человек, а еще 15 после передозировки находятся в реанимации.
Специалисты указывают на то, что симптомы, которые проявились у людей, употреблявших новый наркотик, совершенно не похожи на действие MDPV. Врачи подозревают, что мефедроном в Грузии ошибочно называют фентанил – это синтетическая форма героина. Этот наркотик производят в подпольных лабораториях в России.
«Я склоняюсь к тому, что это был фентанил. Фентанил – это очень сильный и очень опасный синтетический опиоид, который примерно в сто раз сильнее морфина и в десять раз сильнее героина… Если этот препарат действительно зашел в Грузию, у нас очень серьезная проблема», — сказал в интервью телеканалу «Рустави 2» нарколог Давид Отиашвили.
Как правило фентанил не продается в чистом виде. Этим сильнодействующим и вызывающим привыкание веществом дилеры разбавляют другие наркотики. Пропорции рассчитываются «на глаз», что и объясняет множество случаев передозировок этим наркотиком.
Отиашвили считает, что МВД должно незамедлительно предоставить специалистам информацию о том, какие новые вещества циркулируют на черном рынке Грузии.
Позиция гражданских активистов и МВД
В общественном движении «Белый шум», которое выступает за изменение существующей в Грузии наркополитики, считают, что ответственность за факты смертей молодых людей от наркотиков несут власти страны. «На черном рынке в Грузии доступны препараты, которые убивают наших сограждан», — отметили активисты. Существующую ситуацию в «Белом шуме» назвали чрезвычайной и сравнили со «спланированным саботажем».
Между тем, в МВД отмечают, что одним из их главных приоритетов является «активная борьба с покупкой, хранением и распространением наркотических средств, а также максимальное сокращение ущерба, причиняемого наркотиками».
«За последние четыре месяца в масштабе всей страны в результате оперативно-розыскных операций, проведенных в разное время, из незаконного оборота было изъято 18 килограммов различных наркотических веществ, новых психотропных и психоактивных препаратов», — говорится в заявлении ведомства, обнародованном сегодня.
"Новости-Грузия"
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