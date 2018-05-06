В МВД Грузии связали смерть двух человек с употреблением «клубного наркотика»

06.05.2018 17:44 Смерть двоих молодых мужчин в Тбилиси может быть вызвана употреблением «клубного наркотика». Об этом сегодня заявили в МВД Грузии.



39-летний Каха Кикнадзе и 38-летний Леван Каландадзе были обнаружены мертвыми утром 5 мая в своих квартирах. По информации СМИ, погибшие были друзьями и накануне вместе посещали один из столичных ночных клубов.



В результате первичного осмотра следов насилия на телах отмечено не было. По фактам были назначены соответствующие экспертизы.



«По предварительной информации следствия, смерть может быть связана с употреблением т.н. «клубного наркотика». Правоохранители продолжают работу по нескольким направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.



В обоих случаях следствие начато по статье 115 УК Грузии – «доведение до самоубийства».



Мефедрон или фентанил



Изначально в СМИ появилась версия, что оба мужчины могли скончаться из-за употребления синтетического наркотика мефедрона, недавно появившегося на черном рынке Грузии. Мефедрон или MDPV – одно из наиболее распространенных психоактивных веществ, чаще всего используемых наркоманами в качестве наркозаменителей.



Телеканал «Рустави 2» утверждает, что от «клубного наркотика» в Грузии погибли уже 10 человек, а еще 15 после передозировки находятся в реанимации.



Специалисты указывают на то, что симптомы, которые проявились у людей, употреблявших новый наркотик, совершенно не похожи на действие MDPV. Врачи подозревают, что мефедроном в Грузии ошибочно называют фентанил – это синтетическая форма героина. Этот наркотик производят в подпольных лабораториях в России.



«Я склоняюсь к тому, что это был фентанил. Фентанил – это очень сильный и очень опасный синтетический опиоид, который примерно в сто раз сильнее морфина и в десять раз сильнее героина… Если этот препарат действительно зашел в Грузию, у нас очень серьезная проблема», — сказал в интервью телеканалу «Рустави 2» нарколог Давид Отиашвили.



Как правило фентанил не продается в чистом виде. Этим сильнодействующим и вызывающим привыкание веществом дилеры разбавляют другие наркотики. Пропорции рассчитываются «на глаз», что и объясняет множество случаев передозировок этим наркотиком.



Отиашвили считает, что МВД должно незамедлительно предоставить специалистам информацию о том, какие новые вещества циркулируют на черном рынке Грузии.

Позиция гражданских активистов и МВД



В общественном движении «Белый шум», которое выступает за изменение существующей в Грузии наркополитики, считают, что ответственность за факты смертей молодых людей от наркотиков несут власти страны. «На черном рынке в Грузии доступны препараты, которые убивают наших сограждан», — отметили активисты. Существующую ситуацию в «Белом шуме» назвали чрезвычайной и сравнили со «спланированным саботажем».



Между тем, в МВД отмечают, что одним из их главных приоритетов является «активная борьба с покупкой, хранением и распространением наркотических средств, а также максимальное сокращение ущерба, причиняемого наркотиками».



«За последние четыре месяца в масштабе всей страны в результате оперативно-розыскных операций, проведенных в разное время, из незаконного оборота было изъято 18 килограммов различных наркотических веществ, новых психотропных и психоактивных препаратов», — говорится в заявлении ведомства, обнародованном сегодня.



"Новости-Грузия"











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