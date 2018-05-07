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Семь крупных наркореализаторов задержаны сотрудниками МВД Грузии
07.05.2018 19:17
В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, на основании судебного постановления задержаны 7 наркореализаторов в Марнеули и Поничала. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.
Как рассказал Челидзе, операции по задержанию в Марнеули и Поничала проводились одновременно в параллельном режиме. Как подчеркнул Мамука Челидзе, преступление предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
«Расследование показало, что подсудимые регулярно продавали наркотики. В качестве доказательства полиция изъяла реализованные ими наркотики. Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения и реализации наркотиков в особо крупном размере», — сообщил Челидзе.
По его информации, также за наркопреступление в Тбилиси задержан гражданин Турции, за которым правоохранители следили три месяца. В качестве доказательства у задержанного изъято 393 таблетки, содержащие «мдм» и «экстази».
Кроме того, на прилегающей к Тбилисскому аэропорту территории полиция задержала лицо с двойным гражданством Грузии и Франции, у которого изъято 12 таблеток наркотического вещества «суботекс» и 4 капсулы методона, — сообщил на сегодняшнем брифинге начальник главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.
Отметим, что за неполные четыре месяца текущего года в масштабе всей страны полиция изъяла из незаконного оборота 18 килограмм наркотиков, в том числе целый ряд новых психоактивных и психотропных веществ.
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