Семь крупных наркореализаторов задержаны сотрудниками МВД Грузии

07.05.2018 19:17 В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, на основании судебного постановления задержаны 7 наркореализаторов в Марнеули и Поничала. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



Как рассказал Челидзе, операции по задержанию в Марнеули и Поничала проводились одновременно в параллельном режиме. Как подчеркнул Мамука Челидзе, преступление предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



«Расследование показало, что подсудимые регулярно продавали наркотики. В качестве доказательства полиция изъяла реализованные ими наркотики. Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения и реализации наркотиков в особо крупном размере», — сообщил Челидзе.



По его информации, также за наркопреступление в Тбилиси задержан гражданин Турции, за которым правоохранители следили три месяца. В качестве доказательства у задержанного изъято 393 таблетки, содержащие «мдм» и «экстази».



Кроме того, на прилегающей к Тбилисскому аэропорту территории полиция задержала лицо с двойным гражданством Грузии и Франции, у которого изъято 12 таблеток наркотического вещества «суботекс» и 4 капсулы методона, — сообщил на сегодняшнем брифинге начальник главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



Отметим, что за неполные четыре месяца текущего года в масштабе всей страны полиция изъяла из незаконного оборота 18 килограмм наркотиков, в том числе целый ряд новых психоактивных и психотропных веществ.















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