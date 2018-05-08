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Молодую женщину задержали в Тбилиси с крупной партией наркотиков


08.05.2018   10:38
Молодую женщину задержали в районе Варкетили, на окраине Тбилиси, с крупной партией синтетического наркотика "био", сообщает телеканал Rustavi2.

Жители района, в котором было произведено задержание, утверждают, что полиция была предварительно информирована о том, что у женщины будут при себе наркотики. Ее задержали сразу же, как только она вышла из машины, а машину опечатали.

Между тем, накануне в министерстве сообщили, что в рамках борьбы с продажей и хранением наркотиков в Грузии за последнее время задержали девять человек, семерых из которых за реализацию. Последним грозит от 8 до 20 лишения свободы или бессрочное заключение.

В целом за четыре месяца МВД Грузии изъяло до 8 килограммов героина, более килограмма кокаина, 318 грамм новых психоактивных и психотропных веществ, в том числе порядка 3,5 тысячи таблеток с содержанием "бупренорфина", 1,5 килограмма MDMA и 650 грамм разных психотропных веществ.






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