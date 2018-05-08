|
Молодую женщину задержали в Тбилиси с крупной партией наркотиков
08.05.2018 10:38
Молодую женщину задержали в районе Варкетили, на окраине Тбилиси, с крупной партией синтетического наркотика "био", сообщает телеканал Rustavi2.
Жители района, в котором было произведено задержание, утверждают, что полиция была предварительно информирована о том, что у женщины будут при себе наркотики. Ее задержали сразу же, как только она вышла из машины, а машину опечатали.
Между тем, накануне в министерстве сообщили, что в рамках борьбы с продажей и хранением наркотиков в Грузии за последнее время задержали девять человек, семерых из которых за реализацию. Последним грозит от 8 до 20 лишения свободы или бессрочное заключение.
В целом за четыре месяца МВД Грузии изъяло до 8 килограммов героина, более килограмма кокаина, 318 грамм новых психоактивных и психотропных веществ, в том числе порядка 3,5 тысячи таблеток с содержанием "бупренорфина", 1,5 килограмма MDMA и 650 грамм разных психотропных веществ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна