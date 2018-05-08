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Раскрыта преступная схема реализации наркотиков через интернет - МВД
08.05.2018 14:06
Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявила, что была выявлена преступная схема реализации наркотиков с помощью интернета, задержаны двое лиц.
По словам Мезвришвили, желающие приобрести наркотические средства связывались с обвиняемыми посредством одной онлайн аппликации.
«Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с наркопреступлениями, в том числе, с незаконной реализацией наркотиков через интернет, что представляет собой сложнейший вызов. В результате проведенных комплексных следственных мероприятий, задержаны реализаторы наркотиков через интернет.
Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД, совместно с Главной прокуратурой Грузии, в результате осуществлённых комплексных оперативно — розыскных мероприятий, которые длились два месяца, задержали женщину и мужчину 1991 и 1994 года рождения по обвинению в сбыте наркотиков с помощью интернета.
Полиция, с помощью тайных следственных мероприятий наблюдали за маршрутом передвижения обвиняемых, изучали тактику преступной деятельности и финансовые ресурсы. Также были осуществлены несколько т.н контрольных закупок.
В результате следственных действий установлено, что:
Желающие приобрести наркотики связывались с обвиняемыми с помощью одной из онлайн аппликаций. После заказа желаемого типа и количества наркотика, покупатель получал от обвиняемых сообщение, в котором был указан номер счета и денежная сумма. После отображения суммы на счету, желающим приобрести наркотик с помощью той же аппликации отправляли фото-сообщение, с указанием местоположения и адреса приобретенного наркотика.
Следствие установило эти места, т.н. тайники наркотиков, который были устроены в подъездах жилых корпусов и общественных местах в разных районах Тбилиси.
7 мая этого года, в результате данных комплексных следственных мероприятий, на основании постановления суда, оба обвиняемых были задержаны по обвинению в сбыте наркотиков.
В ходе личного досмотра и обыска в автомобиле женщины, полиция изъяла наркотическое вещество, расфасованное по 43 сверткам, которые должны были оставить в тайниках.
В результате следственного эксперимента из т.н. тайников изъяты наркотики, расфасованные по 19 сверткам, готовые для реализации.
Следствие ведется по факту незаконного сбыта наркотических веществ, по первой и четвертой частям 260-ой статьи УК Грузии», — заявила Натия Мезвришвили.
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