Раскрыта преступная схема реализации наркотиков через интернет - МВД

08.05.2018 14:06 Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявила, что была выявлена преступная схема реализации наркотиков с помощью интернета, задержаны двое лиц.



По словам Мезвришвили, желающие приобрести наркотические средства связывались с обвиняемыми посредством одной онлайн аппликации.



«Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с наркопреступлениями, в том числе, с незаконной реализацией наркотиков через интернет, что представляет собой сложнейший вызов. В результате проведенных комплексных следственных мероприятий, задержаны реализаторы наркотиков через интернет.



Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД, совместно с Главной прокуратурой Грузии, в результате осуществлённых комплексных оперативно — розыскных мероприятий, которые длились два месяца, задержали женщину и мужчину 1991 и 1994 года рождения по обвинению в сбыте наркотиков с помощью интернета.



Полиция, с помощью тайных следственных мероприятий наблюдали за маршрутом передвижения обвиняемых, изучали тактику преступной деятельности и финансовые ресурсы. Также были осуществлены несколько т.н контрольных закупок.



В результате следственных действий установлено, что:



Желающие приобрести наркотики связывались с обвиняемыми с помощью одной из онлайн аппликаций. После заказа желаемого типа и количества наркотика, покупатель получал от обвиняемых сообщение, в котором был указан номер счета и денежная сумма. После отображения суммы на счету, желающим приобрести наркотик с помощью той же аппликации отправляли фото-сообщение, с указанием местоположения и адреса приобретенного наркотика.



Следствие установило эти места, т.н. тайники наркотиков, который были устроены в подъездах жилых корпусов и общественных местах в разных районах Тбилиси.



7 мая этого года, в результате данных комплексных следственных мероприятий, на основании постановления суда, оба обвиняемых были задержаны по обвинению в сбыте наркотиков.



В ходе личного досмотра и обыска в автомобиле женщины, полиция изъяла наркотическое вещество, расфасованное по 43 сверткам, которые должны были оставить в тайниках.



В результате следственного эксперимента из т.н. тайников изъяты наркотики, расфасованные по 19 сверткам, готовые для реализации.



Следствие ведется по факту незаконного сбыта наркотических веществ, по первой и четвертой частям 260-ой статьи УК Грузии», — заявила Натия Мезвришвили.















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