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Частое обсуждение либерализации наркотиков поощряет наркопреступление - замглавы МВД


08.05.2018   14:18
Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявляет, что обсуждение вредных и невредных наркотиков, также как и нескончаемый разговор о либерализации наркотиков, только поощряют наркопреступление. Об этом Мезвришвили заявила на брифинге в МВД сегодня.

«Мы также хотим откликнуться на мнения, высказанные в связи с наркотическими веществами в течение последних дней, якобы существуют вредные и невредные наркотики, будто «мефедрон» убивает, а другой синтетический наркотик или «героин» — нет.

Такое обсуждение, как и нескончаемые разговоры о либерализации, только поощряют наркопреступление, осуществляют пропаганду наркотиков и мешают превенции. Одним из приоритетов министерства внутренних дел является борьба с наркопреступлением и эта борьба еще более ужесточится на фоне сегодняшних вызовов», — заявила Натия Мезвришвили.






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