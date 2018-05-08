Граждане Азребайджана задержаны на границе Грузии с крупной партией накротиков

08.05.2018 16:36 Грузинские полицейские на ТПП «Карцахи» (грузино-турецкая граница) задержали 49-летнего и 36-летнего граждан Азербайджана по обвинению в незаконном ввозе наркотиков.



По данным МВД, обвиняемых задержали накануне — в тайнике в салоне автомобиля, на котором они направлялись из Турции в Грузию, было обнаружено 1400 таблеток наркотического средства «субоксин».



Уголовное дело возбуждено по статье «незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 15 до 20 лет или бессрочным заключением.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

