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НАТО финансово поможет Грузии


08.05.2018   17:18
По информации Министерства обороны, НАТО выделит финансовую контрибуцию для Грузии с целью помочь стране в оборонном возрождении. Помощь подразумевает передачу совместному Центру тренировки и оценки НАТО-Грузии (JTEC) автотранспортного средства стоимостью более чем миллион евро.

В ведомстве заявили, что сегодня соглашение в связи с данным вопросом оформили министр обороны Леван Изория и помощник заместителя Генерального Секретаря НАТО по вопросам политики и планировки обороны Джонатан Периш.

По информации министерства, Леван Изория ознакомил представителей альянса с осуществленными в оборонном ведомстве реформами, особенно с процессом имплементации существенного пакета НАТО-Грузии, и отметил, что инициативы, определенные пакетом, прогрессивно развиваются.

"Министр обороны поблагодарил гостя за вклад в дело усиления обороноспособности Грузии, и еще раз подтвердил стремление интеграции Грузии в НАТО, что является гарантией безопасности, и важным путем демократического развития страны"- отметили в министерстве.

По их же информации, Джонатан Периш поблагодарил Грузию от имени НАТО за сотрудничество с альянсом, и громадный вклад в международную безопасность, и подчеркнул успешные проекты, осуществленные в рамках существенного пакета.







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