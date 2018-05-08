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НАТО отправит в Грузию автомобили на сумму более 1 млн евро
08.05.2018 22:17
Североатлантический альянс отправит в Грузию военные автотранспортные средства стоимостью более 1 млн евро, соответствующее соглашение в Тбилиси во вторник подписали глава Минобороны Грузии Леван Изория и помощник заместителя генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Джонатан Периш.
"Сегодня мы подписали соглашение, которое подразумевает оказание помощи Грузии со стороны НАТО. Речь идет о передаче автотранспортных средств, общая стоимость которых превышает 1 млн евро", - заявил Л.Изория на брифинге после встречи с представителем альянса.
По его словам, автотранспортные средства будут переданы для действующего в Грузии совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).
Л.Изория поблагодарил альянс за поддержку, отметив, что Грузия твердо продолжает путь интеграции в НАТО.
"Это воля грузинского народа. Это важная гарантия безопасности нашего народа и нашей страны", - заявил глава Минобороны Грузии.
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