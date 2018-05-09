В 2017 году в Германии на граждан Грузии приходилось всего 2,1% преступлений совершённых мигрантами

09.05.2018 15:31 Снижение случаев ограблений квартир гражданами Грузии в Германии было достигнуто за счет тесного сотрудничества с грузинским правительством. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, оценивая криминальную статистику Федерального ведомства по уголовным делам за 2017 год.



Информацию распространяет «Дойч Велле».



По словам Зеехофера, значительное сокращение числа квартирных краж объясняется более зримым присутствием полиции, которая стала чаще патрулировать жилые кварталы, и стараниями самих жильцов, устанавливающих на дверях и окнах более надежные замки и охранные системы. Хотя, по словам министра, снижение подобных преступлений было обусловлено тесным сотрудничеством с грузинским правительством.



«Приток мигрантов из Грузии идет волнами. Иногда возникают вызывающую тревогу пики, потом наступает затишье, поэтому я не могу спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Но мое министерство изучает вопрос, правильным ли было вводить безвизовый режим для Грузии. Я всегда был против этого», — заявил Хорст Зеехофер.



Сам по себе Берлин не может снова ввести для Грузии визы, это компетенция ЕС, — пишет «Дойч Велле». Вместе с тем министр пообещал, Берлин вскоре включит Грузию в немецкий список так называемых безопасных стран, что упростит депортацию граждан.



«Дойч Велле» распространяет статистику совершенных гражданами Грузии в Германии преступлений. Как оказалось, в 2017 году на граждан Грузии приходилось всего 2,1% преступлений совершённых мигрантами. При том, что из всех мигрантов, подавших немецким властям заявление с просьбой об убежище, их было только 0,7 %. В 75 % случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

