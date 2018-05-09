США ввели санкции против оборонных структур России

09.05.2018 19:44 Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.



Документ внесен на сайте Федерального реестра США, но будет опубликован 10 мая.



Как отмечается в документе, США установили, что ряд иностранцев и иностранных организаций занимаются деятельностью, которая является основанием для применения ограничительных мер, согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения.



"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые потенциально могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе.



Санкции вводятся против оборонных структур России, Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.



Из российских структур в черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ", а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).



В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур.















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