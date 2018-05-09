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Для распространения наркотиков в Тбилиси использовали приложение Telegram


09.05.2018   21:55
Георгий Гогебашвили и Нино Гегелашвили, задержанные полицией в Тбилиси за сбыт наркотиков, занимались продажей запрещенных препаратов посредством мобильного приложения Telegram. Об этом сообщает сегодня Главная прокуратура Грузии.

МВД накнуне сообщило о раскрытии схемы продажи наркотиков через интернет и задержании 27-летней Гегелашвили и 24-летнего Гогебашвили. Наркотики полиция обнаружила при обыске тайника, машины Гегелашвили и при ее личном обыске. Им уже предъявили обвинения.

«Г.Г. и Н.Г. с использованием Telegram за определенную денежную сумму предлагали гражданам приобрести наркотические средства, а после получения согласия от покупателей, посылали номер счета интернет-тотализатора и после зачисления денег на указанный счет, посылали фото с указанием адреса и конкретного места, где оставляли наркотическое средство», — сказано в сообщении.

Прокуратура сегодня обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых.
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ группой лиц по предварительному сговору и незаконный сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ группой лиц по предварительному сговору», что карается лишением свободы сроком от 7 до 14 лет.

Через несколько часов после распространения информации о задержании Гегелашвили и Гогебашвили МВД Грузии сообщило о том, что Гогебашвили является братом сотрудника полиции, который уже написал рапорт о своей отставке.






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