В Сачхерской школе горной подготовки начался горный тактический курс

10.05.2018 18:46 Министр обороны Леван Изория побывал в школе горной подготовки Сачхере, и ознакомился с процессом начала, и течения горного тактического курса - сообщили "Интерпрессньюс" в Министерство обороны Грузии. По их информации, новый горный тактический курс является аналогом французского курса, и предусматривает подготовку пехотных взводов с целью ведения боев в высокогорной местности.



Позже Леван Изория обратился с речью к собравшимся на строевой площади военнослужащим, и представителям Ассоциации аккредитованных в Грузии атташе обороны. Министр обороны поблагодарил французскую сторону за помощь, оказанную в течение ряда лет, и в создании Школы горной подготовки, и заострил внимание на значение курса для грузинской стороны. По заявлению Левана Изория, начиная горный тактический курс, Школа горной подготовки Сачхере перешла на качественно новую ступень развития.



С началом курса личный состав поздравили полковник Николоз Джанджгава и посол Республики Франции в Грузии. Они особо отметили интенсивное сотрудничество между двумя странами в оборонной сфере, особенно сточки зрения усиления горного направления.



На мероприятии были награждены посол Франции Паскаль Менье, и атташе обороны, полковник Оливье Мадио за вклад в Школу горной подготовки Сачхере, и в вооруженные силы Грузии. Леван Изория вручил послу Франции специальную грамоту, а атташе обороны - медаль "Генерал Квинитадзе".

















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