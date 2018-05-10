Elbit обеспечит 60 миллионов долларов дохода в год и создание 300 рабочих мест - Кумсишвили

10.05.2018 18:51 Открытием нового завода Elbit у нас есть конкретный результат, который должен быть выражен в ежегодном дополнительном экспорте в размере 60 миллионов долларов и создании дополнительных 300 рабочих мест, — об этом первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили заявил в разговоре с журналистами на открытии завода по производству композитных частей самолетов ATC – совместного производства Партнерского фонда и израильской компании «Elbit Systems Cyclone».



По его словам, новый завод является хорошим примером создания совместных компаний с Израилем и привлечения новых инвестиций, что будет способствовать росту инвестиций и созданию новых рабочих мест.



По словам Дмитрия Кумсишвили, завод важен не только для Грузии, но и для региона. Он пояснил, что произведенную продукцию будут использовать такие компании как «Boeing», «Airbus» и т.д.



В Грузии сегодня открылся первый на Южном Кавказае завод ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) по производству композитных деталей для самолетов.















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