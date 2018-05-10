Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Elbit обеспечит 60 миллионов долларов дохода в год и создание 300 рабочих мест - Кумсишвили


10.05.2018   18:51
Открытием нового завода Elbit у нас есть конкретный результат, который должен быть выражен в ежегодном дополнительном экспорте в размере 60 миллионов долларов и создании дополнительных 300 рабочих мест, — об этом первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили заявил в разговоре с журналистами на открытии завода по производству композитных частей самолетов ATC – совместного производства Партнерского фонда и израильской компании «Elbit Systems Cyclone».

По его словам, новый завод является хорошим примером создания совместных компаний с Израилем и привлечения новых инвестиций, что будет способствовать росту инвестиций и созданию новых рабочих мест.

По словам Дмитрия Кумсишвили, завод важен не только для Грузии, но и для региона. Он пояснил, что произведенную продукцию будут использовать такие компании как «Boeing», «Airbus» и т.д.

В Грузии сегодня открылся первый на Южном Кавказае завод ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) по производству композитных деталей для самолетов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна