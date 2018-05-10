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Азербайджан намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы
10.05.2018 19:38
Официальный Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Процесс делимитации государственной границ между Азербайджаном и Грузией продолжается. К настоящему времени с грузинской стороной согласовано 2/3 госграницы протяженностью 480 км. Стороны ведут работу и на месте и над картографическими материалами, проводят регулярные встречи на экспертном уровне", - сказал Х.Халафов журналистам в четверг.
По его словам, "Азербайджан намерен активизировать переговоры в этом направлении".
Замминистра подчеркнул, что 2018 году состоится очередное заседание азербайджано-грузинской комиссии по вопросу делимитации госграницы.
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