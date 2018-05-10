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В Ланчхути произошло групповое нападение на полицейских


10.05.2018   19:45
В Ланчхути имело место групповое нападение на полицейских. В информации Министерства внутренних дел говорится, что правоохранители по горячему следу задержали нападавших.

Нападавшие братья Н.Ч. 1993 года рождения, осужденный в прошлом, и в настоящем находящийся под условным осуждением, и Н.Ч. 1990 года рождения, неоднократно осужденный в прошлом.

"Следствием установлено, что 10 мая текущего года Н.Ч. и Н. Ч. в Ланчхути, по улице Жордания напали на детектива-следователя З.И., нанесли ему словестное и физическое оскорбление, и пытались скрыться с места происшествия, во время чего правоохранители задержали их. З.И. получил повреждение здоровья.

По информации следствия, детектив-следователь З.И. вел расследование совершенного обвиняемыми преступления, в частности братья несколько месяцев назад избили в Ланчхути врача-невропатолога клиники "Медальфа" М.Б.

Ведется следствие по части 2 прима статьи 353 УК, что подразумевает групповое нападение на полицейского в связи с его служебной деятельностью"- сказано в заявлении МВД.







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