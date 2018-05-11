Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД задержало двух человек за ограбление иностранца


11.05.2018   14:13
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники Министерства внутренних дел по обвинению в групповом ограблении задержали двух лиц, осужденных в прошлом за кражу и насилие Дж. Г. 1995 года рождения, и О.А. 1997 года рождения.

По информации ведомства, следствием установлено, что обвиняемые в Тбилиси отняли у гражданина Ирана, И.А. 1987 года рождения мобильный телефон, паспорт, и ключи от дома, после чего скрылись с места происшествия.

"Мы установили, и задержали за короткое время с происшествия личности, совершившие преступление, а также очевидца, водителя такси, скрывшего данное преступление.

Ведется следствие по факту грабежа, совершенного группой, по части 3 статьи 178 УК"- заявил начальник департамента центральной криминальной полиции Главного управления борьбы с организованной преступностью Мамука Челидзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна