МВД задержало двух человек за ограбление иностранца

11.05.2018 14:13 В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники Министерства внутренних дел по обвинению в групповом ограблении задержали двух лиц, осужденных в прошлом за кражу и насилие Дж. Г. 1995 года рождения, и О.А. 1997 года рождения.



По информации ведомства, следствием установлено, что обвиняемые в Тбилиси отняли у гражданина Ирана, И.А. 1987 года рождения мобильный телефон, паспорт, и ключи от дома, после чего скрылись с места происшествия.



"Мы установили, и задержали за короткое время с происшествия личности, совершившие преступление, а также очевидца, водителя такси, скрывшего данное преступление.



Ведется следствие по факту грабежа, совершенного группой, по части 3 статьи 178 УК"- заявил начальник департамента центральной криминальной полиции Главного управления борьбы с организованной преступностью Мамука Челидзе.

















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