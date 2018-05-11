Два человека задержаны в ходе спецоперации в Тбилиси

11.05.2018 15:35 В результате спецоперации, проведенной 10 мая на территории у торгового центра «Магелайн» в районе Дидубе, в Тбилиси, задержаны два лица по обвинению в групповом вымогательстве, — об этом на брифинге заявил руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



«Вчера в Дидубе, на территории торгового центра «Магелайн» прошла спецоперация, в результате которой сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции и Главной прокуратуры выявили преступную группу и на основании постановления судьи, по обвинению в групповом вымогательстве, задержали двух лиц.



За совершение тяжелого преступления задержаны в прошлом многократной судимый и ныне условно осужденный Д.Б. 1984 года рождения Д.Б. 1983 года рождения.



Следствием установлено, что обвиняемые обманом привели в находящуюся в собственности Д.Б. гостиницу Г.С. 1993 года рождения, нанесли ему словесное и физическое оскорбление, сняли фотографии, ущемляющие достоинство, вымогали крупную денежную сумму, в противном случае угрожали убийством членов семьи и распространением фотографий в интернет-пространстве.



В результате оперативно-следственных действий, полиция задержала Д.Б. и Г.Ч. в Дидубе, в Тбилиси, во время передвижения на автомобиле. Из одного из номеров гостиницы, в собственности Д.Б., в котором жил Г.Ч., в качестве вещественных доказательств изъяты пистолет системы «наган» с 7 боевыми патронами и наркотическое вещество, подготовленное для инъекции.



Следствие ведется по подпункту «а» 2-й части статьи 181 УК Грузии», — заявил Мамука Челидзе.















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