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Поддельные виды на жительство и паспорта — четверо человек задержаны в Тбилиси
11.05.2018 20:01
Четверо человек были задержаны в Тбилиси по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных документов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
По информации следствия, мошенники кустарно изготавливали документы, выданные от имени Греческой Республики — виды на жительство и водительские удостоверения. Кроме того, полицейские изъяли поддельные паспорта, подтверждающие гражданство Грузии, и другие документы.
В ходе обыска квартир, где проживали обвиняемые, сотрудники МВД Грузии обнаружили оборудование, с помощью которого изготавливали поддельные документы.
Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», что предусматривает наказание в виде штрафа или в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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