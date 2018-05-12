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Четыре корабля НАТО в воскресенье зайдут в порт Поти
12.05.2018 15:57
Четыре корабля 2-ой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в воскресенье нанесут визит в порт Поти, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Поти Георгий Парешишвили.
"Этот визит будет еще одним подтверждением поддержки Грузии со стороны НАТО", - сказал Г.Парешишвили.
По его словам, в рамках визита кораблей Североатлантического альянса в Поти запланировано проведение ряда мероприятий, состоятся встречи капитанов кораблей с представителями местных властей.
Натовские корабли покинут территориальные воды Грузии 17 мая.
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