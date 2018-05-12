Полиция уступила участникам акции на Руставели часть автомобильной дороги

12.05.2018 17:32 Правоохранители уступили участниками акции на проспекте Руставели одну часть автомобильной дороги, — об этом сообщает журналист Первого канала.



Участники акции потребовали уступить им одно направление проезжей части дороги и дали полиции срок в несколько минут.



Акция «Мы выходим за свободу» у парламента началась в 15:00. Участники акции требуют отставки премьера и министра внутренних дел.



Министерство внутренних дел вчера задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».



Сегодня в МВД прошел специальный брифинг. Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.



По данным ведомства, существовала обоснованная основа, что реализаторы наркотиков находились в тесных связях с клубом «Басиани» и «Галери».















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