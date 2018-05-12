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Некоторым задержанным по обвинению в наркопреступлении предъявляют обвинения
12.05.2018 18:55
В Главном управлении полиции Тбилиси части задержанных по обвинению в наркопреступлении предъявляют обвинения, — об этом сообщает журналист Первого канала.
По словам адвокатов, материалы дела будут переданы им сегодня же.
Министерство внутренних дел вчера задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».
Сегодня в МВД прошел специальный брифинг. Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.
По данным ведомства, существовала обоснованная основа, что реализаторы наркотиков находились в тесных связях с клубом «Басиани» и «Галери».
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