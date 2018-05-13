В МВД Грузии отчитались о результатах борьбы с наркопреступностью в 2018 году

13.05.2018 12:18 МВД Грузии вместе с главной прокуратурой страны продолжает активную и бескомпромиссную борьбу с наркопрестпуностью – с начала 2018 года полицейские задержали несколько десятков наркореализаторов и изъяли более 10 килограмм различных наркотиков, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.



В МВД рассказали о некоторых наркопреступления, раскрытых за последнее время.



Сотрудники МВД на территории, прилегающей к погранично-пропускному пункту «Вале» (граница с Турцией), пресекли ввоз большого количества наркотических веществ.



По факту был задержан гражданин Азербайджана. Во время обыска у него нашли 1,5 килограмма гашиша. Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.



Также в международном Тбилисском аэропорту имени Шота Руставели сотрудниками МВД Грузии были задержаны двое граждан Ирана. У них нашли 730 грамм героина и 14 таблеток метадона. Каждому из задержанных грозит лишение свободы сроком от восьми до 20 лет.



Еще один гражданин Ирана был задержан за приобретение-хранение гашиша в большом количестве. Во время обыска его машины полиция изъяла два пакета гашиша, который содержал около 1,5 грамма тетрагидроканнабинола. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.



В общей сложности в период с 1 января до 19 мая текущего года сотрудники МВД Грузии в масштабах страны изъяли около 9 килограмм героина, 1,2 килограмма кокаина, 500 грамм нового психотропного и психоактивного вещества, в том числе пять тысяч таблеток бупренорфина. Кроме того, изъяты 1,7 килограмма синтетического наркотического средства MDMA и 850 грамм разных психотропных веществ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

