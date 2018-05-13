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Парижский террорист оказался выходцем из Чечни


13.05.2018   12:24
Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летним выходцем из Чечни. При нем не было документов, но полиции удалось установить его личность по отпечаткам пальцев, сообщает в воскресенье, 13 мая, французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.

Очевидцы отмечают, что злоумышленник при атаке кричал «Аллах акбар!» и беспорядочно бросался на людей. Правоохранительные органы начали расследование.

Инцидент произошел вечером в субботу. В результате один человек погиб, несколько получили ранения. Стражи порядка ликвидировали мужчину. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Лента.ру





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