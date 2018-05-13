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В текущем году МВД изъяло 9 килограмм героина, 1 килограмм 200 грамм кокаина и 5 000 таблеток, содержащих бупренорфин
13.05.2018 13:51
Сотрудники министерства внутренних дел на территории, прилегающей к пограничному пропускному пункту «Вале», пресекли факт ввоза в Грузию наркотического вещества в особо крупном размере.
Как говорится в заявлении ведомства, МВД совместно с Главной прокуратурой активно продолжают бескомпромиссную борьбу с наркопреступлениями и сбытом наркотиков.
«В последний период правоохранителями раскрыт ряд фактов наркопреступлений и задержаны десятки наркореализаторов. На сей раз сотрудники МВД на территории, прилегающей к пограничному пропускному пункту «Вале», пресекли факт ввоза в Грузию наркотического вещества в особо крупном размере. Задержан гражданин Азербайджана, при личном обыске которого изъят 1 килограмм и 500 грамм наркотического вещества гашиш. Совершенное преступление предусматривает лишение сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение. Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения и распространения наркотических веществ в особо крупных размерах и незаконном ввозе не территорию Грузии, по подпункту «а» 6-й части ст. 260 и по подпункту «а» 4-й части ст. 262 УК Грузии», - говорится в заявлении.
Кроме того, по информации МВД, в Тбилисском международном аэропорту задержаны два гражданина Ирана. Изъято 730 грамм наркотического вещества героин и 14 таблеток «метадона». Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения и распространения наркотических веществ в особо крупных размерах и незаконном ввозе не территорию Грузии, по подпункту «а» 6-й части ст. 260 и по подпункту «а» 4-й части ст. 262 УК Грузии. Совершенное преступление предусматривает лишение сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.
Полиция также задержала по обвинению в приобретении-хранении большого количества гашиша гражданина Ирана. Преступление предусматривает лишение сроком от 5 до 8 лет.
С 1 января по 10 мая текущего года МВД в результате проведенных в разное время оперативно-следственных действий, в масштабе всей страны изъяло из незаконного оборота различные наркотические вещества в особо крупном объеме: до 9 килограмм героина, 1 килограмм 200 грамм кокаина, 500 грамм нового психотропного и психоактивного вещества, в том числе, 5 000 таблеток, содержащих бупренорфин, а также 1 килограмм и 700 грамм синтетического наркотического вещества «МДМА» и 850 грамм различных психотропных веществ.
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