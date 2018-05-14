Все полицейские, участвовавшие в спецоперации в ночных клубах, были оснащены нагрудными камерами - глава МВД

14.05.2018 16:30 По информации министра внутренних дел, у всех сотрудников МВД, которые вошли в клубы 12 мая, были нагрудные камеры. Об этом Георгий Гахария заявил после встречи с представителями движения «Белый шум».



По словам министра, не существует ни одного подтвержденного факта превышения полномочий правоохранителями.



«У МВД есть очень простой ответ, каждый сотрудник министерства внутренних дел, который находился в клубе, имел нагрудную камеру. Не существует ни одного подтвержденного факта превышения полномочий, особенно внутри клуба. С этим согласились и коллеги. В основном у них были вопросы с произошедшим за пределами клуба, на улице. Мы найдем всех людей, их было около 70, которые в это время были в клубе, там такие факты не подтверждаются», — заявил Гахария.















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