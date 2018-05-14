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В Поти вошли военно-морские корабли НАТО
14.05.2018 19:21
В Поти состоялась церемония встречи кораблей четырех стран, входящих в военно-морскую группировку НАТО, Румынии, Болгарии, Турции, и Великобритании, на которой присутствовали губернатор Самегрело-Земо Сванети Леван Шония, и представители местной власти.
Капитаны кораблей возложили венок к памятнику Нико Николадзе. Позже в зале заседаний городского собрания состоялась официальная встреча, где стороны говорили об отношениях НАТО-Грузии, и будущих планах.
"Прежде всего, должен выразить благодарность за теплую встречу, которую мне устроили в Грузии, и особенно в этом городе. Я с нетерпением жду те остальные дни, которые я проведу здесь, а также жду совместных тренировок, которые мы планируем вместе с береговой охраной Грузии. Это будет содействовать отношениям НАТО-Грузии"- заявил руководитель постояннодействующих соединений НАТО, Майкл Аттл.
Военные корабли покинут территориальные воды Грузии 17 мая.
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