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Во Дворце президента проходит заседание Совета безопасности Грузии


14.05.2018   20:04
Во Дворце президента идет заседание Совета безопасности Грузии. Совет на сегодняшнем заседании собрался в полном составе.

Повесткой дня заседания предусмотрено рассмотрение четырех вопросов: подготовка к саммиту НАТО 2018 года в Брюсселе. Угрозы, идущие из Российской Федерации, их влияние на оборону и безопасность страны, и повышение поддержки США и других партнеров; Текущие геополитические процессы, и среда обороны и безопасности Грузии. Течение реформ в сфере обороны страны.

Докладчиками будут: министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе; Министр обороны Грузии Леван Изория; Начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури; Помощник президента Грузии по вопросам национальной безопасности, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили.







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