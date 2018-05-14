Во Дворце президента проходит заседание Совета безопасности Грузии

14.05.2018 20:04 Во Дворце президента идет заседание Совета безопасности Грузии. Совет на сегодняшнем заседании собрался в полном составе.



Повесткой дня заседания предусмотрено рассмотрение четырех вопросов: подготовка к саммиту НАТО 2018 года в Брюсселе. Угрозы, идущие из Российской Федерации, их влияние на оборону и безопасность страны, и повышение поддержки США и других партнеров; Текущие геополитические процессы, и среда обороны и безопасности Грузии. Течение реформ в сфере обороны страны.



Докладчиками будут: министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе; Министр обороны Грузии Леван Изория; Начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури; Помощник президента Грузии по вопросам национальной безопасности, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили.

















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