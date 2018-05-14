В Тбилиси застрелили молодого мужчину

14.05.2018 20:29 В Тбилиси, в Вазисубани, застрелили молодого мужчину. В него попали три пули. Убитого застрелили возле своего дома.



По имеющийся информации, кровавый факт связан с разборками в прошлом.



Мужчина скончался вскоре после доставки в больницу.



В Министерстве внутренних дел сообщают, что на основании полученного сообщения ведомство начало следствие по факту убийства, происшедшего в поселении Вазисубани.



"Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 7 до 15 лет. По первичной информации, неизвестное лицо нанес ранее осужденному Х.М. 1988 года рождения несколько ранений выстрелом из огнестрельного оружия, и скрылся с места преступления. Раненного Х.М. немедленно перевезли в больницу. В результате ранений он скончался вскоре после доставки в лечебное учреждение.



Сотрудники департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел проводят интенсивные розыскные и следственные действия с целью выявления и задержания преступника. Ведется расследование по факту умышленного убийства по статьям 108 и 236 УК Грузии"- заявили в МВД.

















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