Прокурор: Следует установить, у кого приобретали обвиняемые наркотические средства

14.05.2018 22:43 Расследование продолжается и следует установить, у кого приобретали обвиняемые наркотические средства, - об этом в беседе с журналистами заявил прокурор по делу 8-ми лиц, обвиняемых в наркопреступлении, Вахтанг Чалугелашвили.



По словам прокурора, в деле есть не одно преступление, подтверждающих вину обвиняемых.



«Доказательства обвинения – это как показания свидетелей, так и скрытые следственные действия, контрольные закупки, изъятые вещественные доказательства и заключения экспертизы. В деле есть 4 основных свидетеля, которые непосредственно сотрудничают со следствием. Вместе с тем расследование продолжается и нужно еще установить ряд фактических обстоятельств. Следует установить также преступные связи обвиняемых, у кого они приобретали наркотические средства», - отметил прокурор.

Тбилисский городской суд распространяет заявление по поводу избрания меры пресечения для 8-ми лиц, обвиняемых в наркопреступлении. Как сообщается, 8-ми лицам, обвиняемым в наркопреступлении, Тбилисский городской суд избрал в виде меры пресечения заключение под стражу.\



Согласно предъявленному обвинению, обвиняемым вменяется незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере, а Б.Д. – в особо крупном размере. Они же обвиняются в незаконной реализации наркотических средств в крупном размере (у Б.Д. и Дж.Э. по три эпизода, у Ч.С., В.Ж. и К.М. по два эпизода, у Г.М., М.М. и Л.М. по одному эпизоду).



Предварительное судебное заседание по этому делу пройдет 9 июля 2018 года в 14:00.

МВД Грузии 12 мая провело спецоперацию в тбилисских ночных клубах «Басиани» и «Галери», в результате чего были задержаны 8 наркореализаторов.















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