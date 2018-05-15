Сотрудники МВД Грузии изъяли у гражданина Азербайджан героин в особо крупном размере

15.05.2018 11:42 Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД задержали гражданина Азербайджана З.Н. 1976 г.р. по обвинению в приобретении — хранении наркотических средств в особо крупном размере.



Данное преступление предполагает срок лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.



По информации МВД, правоохранители осуществили арест З.Н в поселении Земо Поничала. Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 324 грамма героина, расфасованного в четыре пакетика, которые были спрятаны в обувь обвиняемого.



Следствие ведется по факту незаконного приобретения — хранения наркотических средств в особо крупном размере, по статье 260 УК Грузии, 6-й части, подпункту «а».















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