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Сотрудники МВД Грузии изъяли у гражданина Азербайджан героин в особо крупном размере
15.05.2018 11:42
Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД задержали гражданина Азербайджана З.Н. 1976 г.р. по обвинению в приобретении — хранении наркотических средств в особо крупном размере.
Данное преступление предполагает срок лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
По информации МВД, правоохранители осуществили арест З.Н в поселении Земо Поничала. Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 324 грамма героина, расфасованного в четыре пакетика, которые были спрятаны в обувь обвиняемого.
Следствие ведется по факту незаконного приобретения — хранения наркотических средств в особо крупном размере, по статье 260 УК Грузии, 6-й части, подпункту «а».
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