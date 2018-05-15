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Совместные морские учения НАТО и Береговой охраны Грузии пройдут в Поти


15.05.2018   12:04
Совместные учения кораблей 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2/Standing NATO Maritime Group) и судов береговой охраны Грузии пройдут в акватории грузинского портового города Поти на черноморском побережье страны.

Накануне в потийский порт вошли четыре корабля стран НАТО - флагманский корабль, эскадренный эсминец HMS Duncan (Великобритания), фрегаты TCG Gemlik (Турция), BGS Drazki (Болгария) и RS Regele Ferdinant (Румыния). По словам командующего корабельной группой НАТО Майкла Утли, целью совместных учений в территориальных водах Грузии является повышение уровня взаимодействий и взаимосовместимости между Грузией и альянсом.

Корабли военно-морской группы НАТО останутся в порту Поти до 18 мая. Также в рамках визита представители командования группы и капитаны кораблей посетят базу Береговой охраны, проведут встречи с главой Погранполиции и руководством департамента береговой полиции.

Это не первый визит кораблей 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в Грузию. В ноябре 2017 года корабли группы посещали порт Батуми. Корабли SNMG2 занимаются поддержкой операции «Морской страж» (Sea Guardian) в акватории Средиземного моря и обеспечивают безопасность международного морского сообщения. SNMG2 также является одним из компонентов Сил быстрого реагирования НАТО (NRF).

МВД Грузии участвует в операции «Морской страж» на основании тактического меморандума с 2014 года. В частности, представитель департамента Береговой охраны Погранполиции МВД Грузии откомандирован в командование Морских сил НАТО.






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