Как работает антизападная пропаганда - новое исследование MDF

15.05.2018 12:16 В 17 медиа-средствах были выявлены 1967 антизападных комментариев - говорится в новом исследовании "Фонда развития медиа" (MDF), "Антизападная пропаганда", отражающем положение на 2017 год.



Согласно методологии исследования, авторы вели мониторинг как мейнстримных, так и таблоидных СМИ - всего было просканирован 17 медиа-средств. Из них ежедневный информационный праймтайм, и аналитический выпуск недели 4 телевидений, ток-шоу 5 телевидений, 7 онлайн изданий, и 4 газет. Мониторинг отражает как количественные, так и качественные данные.



"Фонд развития медиа" проводил аналогичные исследования и в минувшие годы. Исследование 2017 года выявило, что в отличие от прошлых лет главной целью антизападной пропаганды в большей степени является внешняя политическая ориентация, чем вопросы, связанные с идентичностью, что было ядром антизападной пропаганды в минувшие годы.



Например, если в прошлые годы доминировало мнение, что Запад навязывает Грузии гомосексуальность, педофилию, развратный образ жизни, и угрожает православию, сейчас антизападная пропаганда использует наратив, согласно которому США вмешиваются во внутриполитические дела Грузии, что вступление в НАТО означает провоцирование России, и вступление Грузии в НАТО нереалистическая задача.



Согласно исследованию, в случае Грузии Россия использует трехступенчатую структуру - создает угрозу, сеет недоверие к западным партнерам Грузии, и изображает Россию единственным средством борьбы с угрозами.



Чтобы более четко видеть структуру кремлевского действия, можно объяснить данную структуру на основании конкретного примера. В случае НАТО Россия старается убедить вас, что страна потеряет Абхазию и Цхинвали в случае вступления Грузии в НАТО. Кремль также старается убедить вас, что НАТО/Америка неспособна защитить Грузию, и не заинтересована в урегулировании конфликтов. На последнем этапе Кремль старается убедить вас, что Россия защищает страну от агрессора НАТО, Америки, и если бы был жив Сталин, он бы объединил Грузию.



Наряду со многими другими, главные догадки отчета выглядят следующим образом:



По сравнению с минувшими годами почти утроились антиамериканские посылы (25,9%), за которыми следуют Североатлантический альянс (18,4%), и Запад (14,1%).



Главным источником антизападных посланий, как и в прошлые годы, были СМИ (827), за которыми следуют политики (463) и общество (411). На следующем месте общественные организации (230), и духовенство (37).



Выявлены 4 основных СМИ (Geworld.ge, "Сакинформ", ТВ "Обиективи", "Асавал-Дасавали"), которые были главным источником антизападных посланий.



Выявлены 4 основные угрозы, по отношению к которым прокремлевские деятели сеяли страх. Это: угроза войны, потери территорий, биодиверсии, потеря идентичности.



С точки зрения антизападных посылов со стороны партий, как и в 2016 году, по-прежнему лидирует "Объединенное демократическое движение" (130), за которым следуют "Альянс патриотов" (91), "Картули даси" (44), и "Социалистическая Грузия" (40).



В результате медиа-мониторинга в целом выявлены антизападные послания 33 общественных организаций, из которых самые активные ультраправое объединение "Грузинский марш", связанное с Объединенным демократическим движением "Народное собрание", "Евразийский институт", "Объединение правозащитников", "Центр глобальных исследований", и "Сталин".



Согласно исследованию, в ходе годичного медиа мониторинга, "Фонд развития медиа" в рамках проекта "Детектор мифов" выявил 144 дезинформаций, в которые помимо медиа средств, субъектов мониторинга, по принципу случайного отбора вошли ложные информации других медиа, распространенных в социальных сетях. В ходе перепроверки 144 ложных фактов были использованы следующие методы:



Поддельное фото (23)

Фальсификация истории (19)

Социальные СМИ, как односторонний источник ложной информации (8)

Конспирация (6)

Видео манипуляция (5)

Позиционирование как реальный факт, литературного произведения/сатирически-юмористической публикации (4)



















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