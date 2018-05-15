СБУ задержала руководителя РИА Новости-Украина по делу о госизмене

15.05.2018 14:42 В Киеве во вторник задержан руководитель РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский. Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском офисе российского агентства, сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.



По ее словам, обыски прошли в рамках уголовного дела о "государственной измене". СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым, которая входит в Генпрокуратуру Украины, отчитались о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных России.



Они "использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", – написала Гитлянская в фейсбуке.



С самого утра в украинской редакции отдела РИА Новостей проходили обыски. Другие детали в СБУ обещали предоставить в ближайшее время.



В то же время глава российского телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные вошли в офис "их редакции" в Киеве. Симоньян не сказала, в какую именно редакцию пришли сотрудники СБУ, но заявили, что РИА Новости Украина с ними юридически не связан, но является их информационным партнером.



Она рассказала, что через полчаса после задержания Вышинского, у сотрудников оказались заблокированы телефоны. Как сообщила Симоньян, по словам ее адвоката, сотрудники находятся на допросе в СБУ.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия украинских силовиков.



"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительным и вопиющим. Эти действия противоречат всем нормам и правилам, они заслуживают самого жесткого осуждения по линии международных организаций. Мы будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции", – заявил Песков.















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