Замглавы МВД: Обыск в «Басиани» и «Галери» был легитимным - там продавались наркотики

15.05.2018 19:54 Полиция была правомочна проводить обыск в ночных клубах, в этих клубах продавали наркотики, — об этом заместитель министр МВД Натия Мезвришвили заявила, разъясняя причины проведения полицейской спецоперации в клубах. По ее словам, существует немало доказательств фактам продажи наркотиков в клубах «Басиани» и «Галери», в которых были проведены следственные мероприятия.



«Было очень много разговоров по поводу того, почему полиция провела обыски в клубах, если большая часть дилеров была задержана вне клубов. Но это независимые следственные мероприятия», — отметила Мезвришвили.



По ее словам, проведенные в клубах обыски были легитимными, и они были проведены именно в то время, когда там шла реализация наркотиков.



«У меня есть встречный вопрос к общественности — должен ли любой нормальный полицейский, правоохранитель провести следственные мероприятия и обыск в тех клубах, в отношении которых есть подтвержденные факты, что там продаются наркотики? Ответ может быть только один и однозначный — да, обыск должен был быть проведен, это было легитимно. Именно в то время, когда проходила вечеринка, так как наркотики в клубе продаются именно это время», — заявила заместитель министра внутренних дел.



По ее информации, в клубах были изъяты наркотики.



«Конечно, были изъяты наркотики. У задержанного в клубе начальника охраны, который является одним из обвиняемых, изъято 50 таблеток. Изъятым в клубах наркотикам проводится экспертиза, мы известим вас о результатах», — сказала Натия Мезвришвили.



Заместитель министра внутренних дел пояснила, что расследование продолжается, и общество будет проинформировано о его результатах.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

