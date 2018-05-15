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В Тбилиси пройдет «Пятый форум безопасности Южного Кавказа»
15.05.2018 20:57
В тбилисской гостинице Holiday Inn завтра откроется двухдневная международная конференция «Пятый форум безопасности Южного Кавказа», организованная Фондом Рондели, Институтом стратегической политики Словакии и Фондом Фридриха Эберта.
По информации фонда, форум ежегодно проводится с 2013 года и является одним из важнейших международных платформ безопасности на Южном Кавказе. Он объединяет экспертов, лиц, принимающих решения, представителей научных кругов, исследовательских организаций и медиа из Европы, США, России, Ближнего Востока, Армении, Азербайджана и Грузии.
На конференции выступят министр обороны Леван Изория, а также высокопоставленные представители МИД Грузии. Среди участников будут представители региона Южного Кавказа, Европы, США, Ирана и России.
Обсуждаться будут такие вопросы, как: политика безопасности и обороны Евросоюза, НАТО и безопасность Черноморского региона, кризисы в Восточной Европе будущее «Восточного партнерства», вызовы Южного Кавказа, Россия и исходящие от нее опасности и др.
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