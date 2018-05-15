По обвинению в преступлениях, мотивом которых была ненависть, задержаны 53 человека

15.05.2018 21:37 В течение четырех месяцев 2018 года мотив ненависти выявлен более чем в 50 уголовных делах, что превышает общие данные за 2017 год, - об этом говорится в отчете министерства ВД Грузии.



Согласно документу, в 2018 году по обвинению в преступлении, мотивом которого была ненависть, министерством задержаны 53 человека, из них по обвинению в преступлении, совершенном по половому и гендерному признаку задержаны 39 лиц, по обвинению в преступлении, совершенном по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности задержаны 10 лиц, по национальному и этническому признаку – 4 лица.



По поводу данного отчета по инициативе министерства ВД и при поддержке офиса Верховного комиссара ООН по правам человека состоялась встреча на тему мотивированных ненавистью преступлений.



По оценке замминистра ВД, статистические данные 2018 года указывают на тот факт, что возросла осведомленность следователей о мотивированных ненавистью преступлениях, усовершенствована техника идентификации мотива ненависти в процессе следствия.















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