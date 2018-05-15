Немецкая разведка обвинила Россию в поддержке сепаратистов Каталонии

15.05.2018 23:43 Глава внутренней разведки Германии, президент Федеральной службы защиты Конституции Ханс-Георг Маасен обвинил Россию в поддержке каталонских сепаратистов перед референдумом в октябре 2017 года. Об этом передает Der Spiegel.



Маасен отметил, что получил информацию "не из первых рук", но то, что ему рассказали в разведывательных кругах, кажется ему "весьма вероятным". Он подчеркнул, что речь идет о "дезинформации и пропаганде".



На конференции в Берлине представители НАТО, немецкой и британской разведки обвинили Россию в попытке "взорвать западные демократии", развертывании кампании по дезинформации и распространении фейков.



Маасен призвал граждан быть более бдительными и критически относиться к информации, с которой им приходится иметь дело.



Напомним, по данным СМИ, хакеры из России помогали поддерживать сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии.















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