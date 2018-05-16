Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Неправительственному сектору в МВД показали материалы о продаже наркотиков в ночных клубах


16.05.2018   10:18
Думаю, мы представили убедительные аргументы, показали доказательства, видеоматериалы, которые отображают не один факт сбыта наркотических веществ внутри клубов, — об этом заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявила после встречи с неправительственными организациями и представителем Народного защитника.

По ее словам, мнения по вопросу представителей МВД и клуба разнятся, так как они не ходят признавать подтвержденных фактов.

«Вчера мы договорились продолжить работу по двум направлениям, в формате одной из встреч мы должны были говорить о том, что стало основанием проведения следственных действий в ночных клубах в пятницу.

В формате второй встречи мы должны были говорить о вопросах наркополитики.

Сегодня разговор шел непосредственно в связи с тем, почему мы провели следственные действия в клубах. Думаю, что мы представили убедительные аргументы, показали доказательства, видеоматериалы, которые отображают не один факт сбыта наркотических веществ внутри клубов Понятно, что мнения по вопросу между нами и представителем клуба разнятся.

Я понимаю, что они не хотят признавать подтвержденные факты по определенным причинам, однако одно остается фактом – у тех клубов, где проходили следственные действия, систематически продавались наркотические вещества», — заявила Натия Мезвришвили.

По ее словам, участники сегодняшней встречи поставили вопрос – были ли факты нарушения прав человека со стороны представителей правоохранительных органов непосредственно вне клубов.

«Наши мнения в связи в этим вопросом разошлись, однако мы однозначно заявляем об одном, что мы обязательно изучим, имели ли место правонарушения при контакте непосредственно участников акции и полиции снаружи.

Ни к нам, ни к представителю Народного защитника не поступало информации о нарушениях какого-то типа. Если такое зафиксируется, мы готовы сотрудничать и с представителем Народного защитника и прокуратурой, если они предоставят информацию о конкретных заявлениях», — заявила Натия Мезвришвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна