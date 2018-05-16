Неправительственному сектору в МВД показали материалы о продаже наркотиков в ночных клубах

16.05.2018 10:18 Думаю, мы представили убедительные аргументы, показали доказательства, видеоматериалы, которые отображают не один факт сбыта наркотических веществ внутри клубов, — об этом заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявила после встречи с неправительственными организациями и представителем Народного защитника.



По ее словам, мнения по вопросу представителей МВД и клуба разнятся, так как они не ходят признавать подтвержденных фактов.



«Вчера мы договорились продолжить работу по двум направлениям, в формате одной из встреч мы должны были говорить о том, что стало основанием проведения следственных действий в ночных клубах в пятницу.



В формате второй встречи мы должны были говорить о вопросах наркополитики.



Сегодня разговор шел непосредственно в связи с тем, почему мы провели следственные действия в клубах. Думаю, что мы представили убедительные аргументы, показали доказательства, видеоматериалы, которые отображают не один факт сбыта наркотических веществ внутри клубов Понятно, что мнения по вопросу между нами и представителем клуба разнятся.



Я понимаю, что они не хотят признавать подтвержденные факты по определенным причинам, однако одно остается фактом – у тех клубов, где проходили следственные действия, систематически продавались наркотические вещества», — заявила Натия Мезвришвили.



По ее словам, участники сегодняшней встречи поставили вопрос – были ли факты нарушения прав человека со стороны представителей правоохранительных органов непосредственно вне клубов.



«Наши мнения в связи в этим вопросом разошлись, однако мы однозначно заявляем об одном, что мы обязательно изучим, имели ли место правонарушения при контакте непосредственно участников акции и полиции снаружи.



Ни к нам, ни к представителю Народного защитника не поступало информации о нарушениях какого-то типа. Если такое зафиксируется, мы готовы сотрудничать и с представителем Народного защитника и прокуратурой, если они предоставят информацию о конкретных заявлениях», — заявила Натия Мезвришвили.















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