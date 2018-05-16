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В Баку проходит встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии


16.05.2018   11:57
В Баку началась трехсторонняя встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщают в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече принимают участие делегации Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военного училища Сухопутных войск Турции и Академии национальной обороны Грузии.

В ходе мероприятия, которое продлится до 18-го мая, будут представлены брифинги относительно учебно-образовательного процесса высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии, состоится обмен опытом, будут обсуждаться совместные деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.






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