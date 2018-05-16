Грузия и НАТО практично сотрудничают на море - вице-адмирал Эрве Блежан

16.05.2018 13:19 На море мы очень практично сотрудничаем с Департаментом береговой охраны Грузии – заявил на встрече с журналистами заместитель начальника Объединенного морского командования НАТО, вице-адмирал Эрве Блежан.



"Мы улучшаем наше сотрудничество с Грузией. НАТО включен в регионе Черного моря, чем улаживает вопросы морской безопасности в Черном море. Это скоординировано Объединенным морским командованием НАТО. На основании предложения Объединенного морского командования, НАТО решило увеличить количество кораблей на Черном море, что дает нам новые возможности"- заявил Эрве Блежан.



По словам заместителя начальника Объединенного морского командования НАТО, "пребывание НАТО в черноморском регионе является правильным ответом по отношению России".



"В черноморском регионе три члена и два партнера НАТО, в том числе Грузия. Наша работа с партнерами является правильным решением. Тем самым мы показываем, что для НАТО не существует запретных территорий. Мы пойдем туда, куда законно идти, и никто не может запретить нам это. Это важный мессидж. Черноморский регион является для нас приоритетом. Касательно возможных сценариев в контексте безопасности в черноморском регионе, мы делаем соответствующий анализ. С точки зрения морской среды, мы находимся в правильной позиции. У нас в регионе есть три члена, два партнера НАТО. Тем, что наши группы свободно входят в Черное море, мы показываем, что Россия не может сделать то, что хочет сделать, поскольку она предстанет перед риском соответствующего ответа. Мы уверены, что справимся с любой угрозой"- отметил вице-адмирал.



Эрве Блежан говорил также о вызовах, существующих в регионе Черного моря.



"Вызовы на Черном море связаны с тем, что Россия наращивает свои морские средства. Не секрет, что у них на Черном море есть подводные лодки, системы воздушной обороны. А это означает, что мы находимся в конкурентоспособной среде. Поэтому НАТО тоже увеличивает свое пребывание, и готовность в регионе Черного моря"- добавил он.

















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