Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и НАТО практично сотрудничают на море - вице-адмирал Эрве Блежан


16.05.2018   13:19
На море мы очень практично сотрудничаем с Департаментом береговой охраны Грузии – заявил на встрече с журналистами заместитель начальника Объединенного морского командования НАТО, вице-адмирал Эрве Блежан.

"Мы улучшаем наше сотрудничество с Грузией. НАТО включен в регионе Черного моря, чем улаживает вопросы морской безопасности в Черном море. Это скоординировано Объединенным морским командованием НАТО. На основании предложения Объединенного морского командования, НАТО решило увеличить количество кораблей на Черном море, что дает нам новые возможности"- заявил Эрве Блежан.

По словам заместителя начальника Объединенного морского командования НАТО, "пребывание НАТО в черноморском регионе является правильным ответом по отношению России".

"В черноморском регионе три члена и два партнера НАТО, в том числе Грузия. Наша работа с партнерами является правильным решением. Тем самым мы показываем, что для НАТО не существует запретных территорий. Мы пойдем туда, куда законно идти, и никто не может запретить нам это. Это важный мессидж. Черноморский регион является для нас приоритетом. Касательно возможных сценариев в контексте безопасности в черноморском регионе, мы делаем соответствующий анализ. С точки зрения морской среды, мы находимся в правильной позиции. У нас в регионе есть три члена, два партнера НАТО. Тем, что наши группы свободно входят в Черное море, мы показываем, что Россия не может сделать то, что хочет сделать, поскольку она предстанет перед риском соответствующего ответа. Мы уверены, что справимся с любой угрозой"- отметил вице-адмирал.

Эрве Блежан говорил также о вызовах, существующих в регионе Черного моря.

"Вызовы на Черном море связаны с тем, что Россия наращивает свои морские средства. Не секрет, что у них на Черном море есть подводные лодки, системы воздушной обороны. А это означает, что мы находимся в конкурентоспособной среде. Поэтому НАТО тоже увеличивает свое пребывание, и готовность в регионе Черного моря"- добавил он.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна