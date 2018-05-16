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Лидера грузинских ультранационалистов вызвали на допрос в МВД


16.05.2018   13:41
Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по фактам прозвучавших 13 мая в центре Тбилиси угроз со стороны членов организации "Национальное единство Грузии" в адрес участников проходившей в тот же день на акции сторонников легализации наркотиков.

Как заявил в среду журналистам после посещения полиции лидер ультранационалистов Георгий Челидзе, следователи пытались установить, были ли призывы к насилию и агрессивные действия со стороны членов его организации.

"Никаких агрессивных действий в отношении участников акции мы не предпринимали, хотя и выразили свое отношение к ним. После этого мы организованно покинули близлежащую к акции территорию. Вместе с тем, хочу еще раз заявить, что если власти потеряют бразды правления и контроль, мы готовы выполнить задачу", - сказал Г.Челидзе.

Накануне он заявил журналистам, что он и его организация разделяют фашистскую идеологию.

Его высказывания вызвали возмущение в политических кругах Грузии.

В минувшие выходные в Тбилиси на площади перед парламентом молодые люди протестовали против проведения антинаркотических операций в ночных клубах электронной музыки. Вечером 13 мая ситуация обострилась после агрессивных действий ультранационалистических групп, пытавшихся прорваться через кордоны полиции и расправиться с участниками митинга. Полиция предотвратила столкновения и задержала 19 радикалов.






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