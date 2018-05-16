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Мезвришвили: МВД Грузии готово ответить на все вопросы депутатов


16.05.2018   17:11
По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, МВД готово ответить на все вопросы парламентариев на пленарном заседании 18 апреля.

Как заявила Мезвришвили журналистам, министр внутренних дел Георгий Гахария выступит в парламенте в пятницу и будет говорить, как о реформах проведенных в МВД, так и планах на будущее и следственных мероприятиях проведенных в ночных клубах Тбилиси.

«Мы будем абсолютно открыты и готовы ответить на все вопросы. Мы предоставим депутатам всю информацию о том, что происходило в клубах и за их пределами во время проведения следственных мероприятий. В пятницу мы детально обо всем поговорим», — отметила заместитель министра внутренних дел Грузии.






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