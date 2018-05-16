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Изория: Мы начинаем самую амбициозную программу, которая еще более повысит готовность страны к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО


16.05.2018   17:12
Именно на этой неделе, через два дня мы начинаем самую амбициозную программу, которая еще более повысит готовность страны к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, который участвует в международной конференции «Пятый форум безопасности Южного Кавказа».

«…Я бы сказал, символично проведение этой конференции на этой неделе. Притом, что ту панель, в которой участвую, проводит Майкл Карпентер, с которым мы подписали рамочный документ по сотрудничеству, предполагающий осуществление программы по оборонной готовности Грузии, и именно на этой неделе, через два дня мы начинаем самую амбициозную программу, которая еще более повысит готовность страны к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО», - заявил Леван Изория.

Изория сказал и об осуществленных в оборонной сфере реформах, отметив, что за последние полтора года практически по всем направлениям «осуществлены стандарты НАТО и продолжается исполнение этого».






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