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Комитет Сената США поддержал Джину Хаспел на пост директора ЦРУ


16.05.2018   20:19
Сенатский комитет по разведке Конгресса США проголосовал в поддержку Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и ожидается, что она будет утверждена полным составом Сената на следующей неделе. В ходе голосования при десяти голосах за и пяти против Хаспел поддержали сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джо Манчин.

Несмотря на критику, в том числе со стороны республиканских сенаторов Рэнда Пола и Джона Маккейна, из-за связей Хаспел с некогда существовавшей программой дознания ЦРУ подозреваемых в терроризме, Хаспел, вероятно будет утверждена. Она проработала в ЦРУ 33 года и в настоящее время исполняет обязанности директора ведомства.

На слушаниях по ее утверждению доминировали вопросы о ее участии в использовании разведслужбами США таких методов, как имитация утопления, применявшихся при президенте Джордже Буше-младшем.

Сенатор Джон Маккейн, который отсутствует в Вашингтоне в связи с тяжелым заболеванием, призвал сенаторов не голосовать за Хаспел. Поскольку Маккейн сам подвергался пыткам как военнопленный во Вьетнаме, он осудил роль Хаспел в жестокой программе допросов, которую многие называют пытками. И отметил, что США следует использовать только методы, «которые справедливы и законны, как и ценности, которые мы стремимся отстаивать в мире».






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