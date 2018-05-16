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Грузия желает признания прогресса на саммите НАТО


16.05.2018   22:55
Прогресс страны пути интеграции в НАТО должен быть признан «соответствующим образом» на Брюссельском саммите, — заявили представители властей Грузии 14 мая, после завершения заседания Совета национальной безопасности при президенте.

Президент Георгий Маргвелашвили заявил после встречи, что «Грузия является действительно передовой страной по отношению к НАТО, и, в этом отношении, прогресс Грузии должен быть отражен в соответствующих шагах, которые приведут нас к членству».

Премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что «соответствующее признание» прогресса Грузии на пути интеграции в НАТО «входит в интересы всех сторон». «В частности, речь шла о том, как и в какой форме должно быть это отмечено, чтобы это решение максимально приблизило нас к членству в НАТО, что является нашей конечной целью», — сказал глава правительства.

После завершения заседания СНБ министр иностранных дел Михаил Джанелидзе также беседовал с представителями СМИ. Он выразил надежду, что прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО «будет зафиксирован надлежащим образом». «Все те инструменты, которые у Грузии сегодня, мы используем эффективно и, соответственно, у нас есть ожидание, что это отразиться также и в решении Саммита», — сказал Джанелидзе.

Участники заседания СНБ обменялись мнениями о проводящихся в сфере обороны реформах и ситуацию с точки зрения безопасности в Грузии. Они также обсудили ситуацию в оккупированных Россией регионах. В заседании также участвовали председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория, министр внутренних дел Георгий Гахария и начальник Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури.






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