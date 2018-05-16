К учениям Agile Spirit в Грузии будет добавлен морской компонент

16.05.2018 23:05 К многонациональным военным учениям Грузия-НАТО Agilse Spirit («Проворный дух»), которые состоятся в Грузии в августе этого года, добавится и морской компонент. Об этом сегодня в Тбилиси заявил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая на пятом «Форуме безопасности Южного Кавказа».



О намерении добавить морской компонент к учениям Agile Spirit Изория заявил еще в феврале 2018 года, выступая с отчетом в парламенте страны.



Учения Agile Spirit, которые проводятся ежегодно с 2011 года, являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В последний раз они прошли в сентябре 2017 года.



«Быть достойным партнером НАТО означает быть интегрированным не только на политическом уровне, но и в военном, в том числе и коммуникационном аспектах. Лучшая возможность для этого нам предоставляется на основании совместных многонациональных учениях. В 2011 году мы начали с международных учений Agile Spirit, а с 2014 года — Noble Partner («Достойный партнер»). Эти последние учения в 2017 году отличались особой масштабностью и в августе этого года самым важным будет то, что мы хотим к учениям Agile Spirit добавить морской компонент», — сказал Изория.



Помимо Agile Spirit в Грузии ежегодно проводятся международный военные учения Noble Partner («Достойный партнер»). В последний раз они прошли с июля по август 2017 года. В учениях приняли участие более 2,8 тысячи военных из восьми стран — членов и партнеров НАТО – Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.



В учениях участвовали немецкий бронетранспортер GTK Boxer, танки Abrams, пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.



Как уже сообщалось, 14 мая в порт Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) с визитом прибыли четыре корабля стран-членов НАТО — британское флагманское судно HMS DUNCAN, турецкий корабль TCG GEMLIK, болгарское судно BGS DRAZKI и корабль из Румынии RS REGELE REFDINANT. Личный состав кораблей НАТО проведет совместные учения с грузинскими моряками. Корабли покинут территориальные воды Грузии в 18 мая.















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