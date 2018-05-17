В Брюсселе состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне поспредов

17.05.2018 11:36 В новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне постоянных представителей. Во встрече приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани.



Совещание было посвящено вопросам, связанным с подготовкой Брюссельского саммита 2018 года.



По информации МИД Грузии, на заседании было подчеркнуто, что прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, должен найти соответствующее отражение в решениях Брюссельского саммита, принятых в контексте политики открытых дверей. Государства-члены альянса отметили, что Грузия является успешной страной-аспирантом, и реформы, проведенные в течение последних нескольких лет, еще больше приближают страну к членству в НАТО.



Грузинская сторона предоставила союзникам подробную информацию о сложной обстановке с безопасностью на оккупированных территориях. Представители государств-членов альянса вновь подтвердили свою решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности Грузии и политики непризнания оккупированных территорий.



Союзники особенно высоко оценили результаты, достигнутые Грузией в процессе реформ, включая укрепление демократических институтов, экономики и вооруженных сил. Постоянные представители государств-членов приветствовали последовательную политику Грузии по урегулированию конфликта с Россией и новую мирную инициативу правительства Грузии — «Шаг к лучшему будущему», направленную на повышение вовлеченности соотечественников, проживающих в оккупированных регионах.



Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, были политические и практические аспекты сотрудничества между Грузией и НАТО в целях укрепления безопасности на Черном море. Сотрудничество между НАТО и Грузией в контексте безопасности на Черном море станет одним из вопросов повестки дня Брюссельского саммита.



В Комиссии НАТО-Грузия также подчеркнули важный вклад Грузии в текущую миссию альянса «Твердая поддержка» в Афганистане.



Информацию распространяет МИД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

